Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurarak ağır yaraladı

Kağıthane’de mahalle bekçisi kendisine silah çeken şahsı vurarak ağır yaraladı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Seken kurşundan yaralanan şahsın görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de bir mahalle bekçisi kendisine silah çekerek etrafa ateş eden Oğuzhan E., isimli şahsı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Olay, saat 09.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir börekçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre gece nöbetini bitiren mahalle bekçisi kahvaltı yapmak için cadde üzerindeki bir börek salonuna giderek, sipariş verdi. Mahalle bekçisi siparişini beklediği esnada daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Oğuzhan E.,’de börek salonuna gelerek, mahalle bekçisine silah çekti. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından zanlı havaya ateş açmaya başladı.
Bunun üzerine belindeki silahı çeken mahalle bekçisi, kendisine tehditler savurarak etrafa ateş eden Oğuzhan E.,’yi iki el ateş ederek ağır yaraladı. Kavganın yaşandığı esnada börek salonunda bulunan Ümit S., isimli şahıs da seken kurşunun isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri silahla göğsünden vurularak ağır yaralanan Oğuzhan E.,’yi ve seken kurşunlardan yaralanan Ümit S.,’yi ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Daha sonra silahlı kavganın yaşandığı bölgeye olay yeri inceleme polis ekipleri gelerek çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı