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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane'de kuyumcu soygunu - İSTANBUL Haberi

Kağıthane'de kuyumcu soygunu - İSTANBUL Haberi

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiKağıthane'de kuyumcu soygunu - Kuyumcuda işi yeri sahibini bıçaklayıp çaldığı altınlarla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de girdiği kuyumcuda, iş yeri sahibini bıçaklayıp çaldığı altınlarla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi'nde girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini bıçakla yaralayıp çaldığı bir miktar altınla kaçmaya çalışırken yakalanan Harun G. (25)'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. - OlayBaşında motosiklet kaskı ve elinde silah bulunan Harun G., Talatpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya girdi. Zanlı, iş yeri sahibini silahla tehdit ederek yanında getirdiği çantaya altınları koymasını istedi. Bu sırada şüpheli ile kuyumcu İbrahim Akın arasında arbede yaşandı.Harun G, yanındaki bıçakla Akın'ı bıçaklayıp, kuyumcudan çaldığı bir miktar altınla ara sokaklardan yaya olarak kaçmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlarca yakalanan zanlı, polise teslim edildi.Yaralanan Akın'ın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Soygun Kuyumcu Soygunu Akalan Arbede 

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