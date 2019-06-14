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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane’de korkutan yangın

Kağıthane’de korkutan yangın

Vatandaşın cep telefonuyla yaşananları kaydetmesi

Sağlık Ekibi İtfaiye Aracı Cep Telefonu Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin yangına müdahale etmesi
-Mahalle sakinlerinin olayı izlemesi
-Odunluğun kapısının açılması
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Kağıthane’de meydana gelen yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı İSTANBUL

- Kağıthane’de bir apartmanın dükkan katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kağıthane Hamidiye Mahallesi Menzil Sokakta bir apartmanın dükkan katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen dükkan katından çıkan dumanları fark eden mahalleli durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerisinden dumanlar yükselen dükkan katına hızlıca müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yangının dükkanın bitişiğindeki odunluğa sıçrama tehlikesi üzerine içeri girilmek istendi. Odunluğun kapısının kilitli olması üzerine itfaiye erleri balyoz ve balta yardımıyla kapıyı açmaya çalıştı fakat sonuç alınamadı. Bir süre sonra getirilen makasla kapının kilidi saniyeler içerisinde açıldı ve odunluğa müdahale edildi. Mahalle sakinleri sokağa döküldü, yaşananları panikle izledi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlarda mahalle sakinleri de olan biteni korku dolu gözlerle izledi, bazıları yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Çevrede büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürüldü, mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Öte yandan polis meydana gelen yangın ile ilgili inceleme başlattı. (DCC-YEŞ-YM-
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