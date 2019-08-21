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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kağıthane’de kontrolden çıkan servis aracı bir evin duvarına çarparak durabildi

Kağıthane’de kontrolden çıkan servis aracı bir evin duvarına çarparak durabildi

Yaralının sedyeyle ambulansa taşınması

Hastane Elektrik Direği Sağlık Ekipleri Direksiyon Servis Aracı 

-Ev sahibi röp.
-Kazadan görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı önce elektrik direğine sonra da bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 07.20 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Murat Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yokuş aşağıya seyreden 34 BNE 777 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ünal, direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarındaki elektrik direğine sonra bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle sürücü araç içerisinde sıkışırken, evde bulunan apartman sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Ünal’ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşınan yaralı sürücü Mehmet Ünal Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. “Gürültüyü duyunca camlara koştuk” Servis aracının büyük bir gürültüyle evlerine çarptığını ifade eden ev sahibi Esma Çalgıcı, “Eşimi işe yollamak için hazırlık yapıyorduk. Biranda bir gürültü durunca bizlerde camlara koştuk. Sürücü kendindeydi; ama araç içerisinde sıkışmıştı. İtfaiye ekipleri sürücüyü çıkarttı. Biz gürültüyü duyunca çok korktuk. Allah’tan çocuklarım arka odada uyuyordu da kazayı duymadılar” dedi.
(EK-YM-
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