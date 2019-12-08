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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kağıthane’de kaçak alkol satışı yapanlara operasyon: 2 gözaltı Haberi

Kağıthane’de kaçak alkol satışı yapanlara operasyon: 2 gözaltı Haberi

Adreste arama yapmaları

Adli Kontrol Harekete Geç Kaçak Alkol Polis Ekipleri Alkol Satışı 

-Ele geçirilenler
-Ele geçirilenlerin fotoğrafları

( İSTANBUL )- Üsküdar’da şüphe üzerine durdurulan bir araçtan sahte içki çıktı İSTANBUL

- Kağıthane’de kaçak alkol satışı yapan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 bin 786 şişe içki,1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet fişek, 3 bin 575 TL para ele geçirdi. Adreste yapılan arama anı saniye saniye kameraya yansırken, Üsküdar’da şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ise, 25 adet bandrolsüz ve faturasız sahte içki ele geçirildi. Üsküdar ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 24 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesinde bulunan bir adreste kaçak alkol satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, harekete geçerek, takibe alınan adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Ali K. (49) isimli şüpheli 15 TL karşılığında 500 ml pet şişe içerisinde kaçak alkol satışı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın sahte alkolü ikametinde hazırladığı belirlendi. İkametin kira kontratında adı geçen Haldun Arif K. (40) isimli şüpheli de yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise, 2 bin 786 şişe içki, 1 bidon içerisinde 25 litre içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet fişek, 3 bin 575 TL para ele geçirildi. Yapılan çalışmaların devamında ise, 29. Kasım günü Üsküdar Köprü Katılımı üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise, 25 adet bandrolsüz ve faturasız sahte içki ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan ve haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan şüphelilerden 25 Kasım günü günü adli makamlara sevk edilen Ali K. ve Haldun Arif K. isimli kişiler hakkında ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olcay K. isimli şahıs ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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