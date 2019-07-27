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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kağıthane’de freni boşalan halk otobüsü iş yerine girdi Video

Kağıthane’de freni boşalan halk otobüsü iş yerine girdi Video

kaza yapan otobüsten olay yerinden görüntü

Mahsur Kaldı Polis Halk Otobüsü Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-mahalle sakini ile röp
-iş yerinden görüntü
-genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde iddiaya göre freni boşalan halk otobüsü iş yerine girdi. İş yerinin altındaki bodrum katında kalan işçiler mahsur kalırken, otobüsün kaldırılmasıyla işçiler kurtarıldı. Kaza Cuma günü saat 17.20 sularında Kağıthane Şirintepe Mahallesi Akan Yıldız Sokakta Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre Şirintepe’ye doğru seyir halinde olan ve sürücü kimliği bilinmeyen 34 HY 6740 plakalı halk otobüsünün freni boşaldı. Daha sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs önce bina duvarına çarptı, ardından kaldırıma çıkarak iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Kimsenin yara almadan kurtulduğu kazanın haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün bodrum katının kapısını kapatmasıyla içerde kalan bir tane işçi, mahsur kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otobüsü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan işçiyi kurtarırken, otobüsün kurtarılması için çekici sevk edildi. Yaklaşık 4 saat sonra kaza yapan otobüs kurtarıldı. Bu sokakta ilk kaza olmadığını belirten mahalle sakini Mehmet Ardıç, “Evde eşimle beraber oturuyorduk, bir patırtı kütürtü koptu. Otobüs şoförü bu istikametten gelirken freni boşalıyor. Yolun üstünde çocuklar ve insanlar olduğu için, hatta az aşağısında park var, buraya girmemek için bu binaya istikametini sürüyor. Burayı bu hale getiriyor ve bu alt katta da insanlar yaşıyor, karşı fırının çalışanları. Bu ilk değil, ikinci sefer oluyor ve bunun gibi kaç sefer olacak bunu bilmiyoruz. Belediyeye müracaat ettik, imza topladık, şikayet ettik ama olmadı. Buradaki çalışanlar 4 saat mahsur kaldı. lütfen bu hattın buradan kaldırılmasını istiyoruz. Şirintepe son durağı burada istemiyoruz. Hatta buradan geçen çocukları kontrol altına almaya çalışırken ben de ayağımı burktum” şeklinde konuştu.

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