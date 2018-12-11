Kağıthane’de eski mandırayı su bastı, çok sayıda hayvan telef oldu

-Su basan mandıra

-Vatandaşın telef olan hayvanları çıkartması

-Yere bırakması

-İçeride mahsur kalan hayvanlar

--Aktüel kamera-

-Su basan mandıra

-Hayvanların çıkartılması

-Su basan alana bakmaları

-İçerideki hayvanlar

-Röportajlar

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Vatandaşların telef olan hayvanlarını elleriyle çıkarttı- Vatandaşların mahsur hayvanları kurtarmak için çalışması sürüyor İSTANBUL



- Kağıthane’de eskiden mandıra olarak kullanılan alana yoğun yağış sonrası sular altında kaldı. Vatandaşların içerideki çok sayıda küçükbaş hayvanı telef oldu. Vatandaşlar telef olan hayvanları elleriyle çıkartırken, diğer hayvanlarını kurtarmak için de çalışması sürüyor. Su basan mandıra ise havadan görüntülendi. Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde meydana gelen yoğun yağış sonrasında eskiden mandıra olarak kullanılan alana su bastı. Sular altında kalan mandıradaki küçükbaş hayvanlar boğularak telef oldu. Hayvanlarının telef olduğunu gören vatandaşlar, suyun içerisine girerek cansız bedenlerini dışarıya çıkarttı. İçeride yaklaşık 200 hayvanı olduğunu ifade eden adamın, hayvanlarını kurtarmak için mücadelesini sürdürüyor. Öte yandan su basan mandıra ve telef olan hayvanlar ise havadan görüntülendi. “200 tane hayvanım vardı telef oldu” Hayvanları telef olan Mustafa Arslan, “200 tane hayvanım vardı, tavuk vardı telef oldu, elimde 50 tane kaldı. Yağmur yağdığı zaman daha öncesinde su basmıyordu, aşağıdan giderler kapanmış. Hırsız girmesin diye bekçi giderleri kapatmış. Oradan su gidemeyince köprünün altından yukarıdan sular da gelince burada birikmiş" dedi.



