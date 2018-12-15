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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kağıthane’de cumaya giden yaşlı adam camide ölü bulundu Haberi

Kağıthane’de cumaya giden yaşlı adam camide ölü bulundu Haberi

Aile yakınlarından detay

A Haber Cami Tuvaleti Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yakınıyla röportaj
-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay
-Camiden detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi İSTANBUL

- Kağıthane’de dünden beri haber alınamayan Mehmet Demiröz isimli yaşlı adam, caminin tuvaletinde ölü bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Kağıthane, Merkez Mahallesi’nde bulunan bir camide meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dün Cuma namazı için evinden çıkan Mehmet Demiröz’den aile yakınları bir daha haber alamadı. Telefonları açmayan Demiröz’ün hayatından endişe eden aile yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Aile üyeleri bir yandan Demiröz’ün gidebileceği yerleri de kontrol etmeye başladı.
Babasının en son camiye gittiğini düşünen oğlu, camiye gelerek çevreye bakmaya başladı.
Babasının telefonunu arayan oğul, tuvaletten gelen zil sesine doğru yöneldi. Demiröz'ün cansız bedeni, cami tuvaletinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Camiye gelen yaşlı adamın yakınları da sinir krizleri geçirdi. Polisin incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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