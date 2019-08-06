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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kağıthane'de camiyi kundaklayan şahıs kamerada

Kağıthane'de camiyi kundaklayan şahıs kamerada

-Güvenlik kamerası-

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası İbadet Avcılık 

-Şahsın camiye giriş ve çıkışı
-Genel detay
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane'de Yunus Emre Camisi'ni kundaklayan şahıs yakalandı. Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan şahıs serbest bırakılırken camiye giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taş Ocağı Caddesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi 3 Ağustos günü bir zanlı tarafından kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın eşkalini tespit etti. Eşkali belirlenen Mehmet B. (19), 5 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yüzde 50 zihinsel engelli raporu varmış Yapılan araştırmalara da yakalanan şüphelinin 'hafif düzeyde zihinsel yetersizlik' tanısıyla yüzde 50 oranında raporu olduğu öğrenildi. “İbadethane ve mezarlıklara zarar verme” suçundan hakkında işlem başlatılan şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet B.'nin camiye giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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