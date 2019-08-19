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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kağıthane’de bir inşaat firması gecekondu sahiplerinin evlerini başlarına yıktı

Kağıthane’de bir inşaat firması gecekondu sahiplerinin evlerini başlarına yıktı

Yıkılan gecekondulardan detay

İnşaat Firması Mahkeme Kararı Suç Duyurusu Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Vatandaşlarla röportaj
-Yatalak ve yaşlı vatandaştan detay
-Kağıthane Kaymakamıyla röportaj
-Kağıthane Belediye Başkanıyla röportaj

( İSTANBUL )-Kağıthane'de pes dedirten yıkım- Mahkeme kararı aldırmadan evlerini başlarına yıktılar İSTANBUL

- Kağıthane’de bir inşaat firması mahkeme kararı olmadan içerisinde yayanlara aldırmadan bir arazideki 6 gecekondudan 4’ünü yıktı. Vatandaşların kendilerini dışarı zor attıkları kaçak yıkım belediye ve polis ekiplerinin devreye girmesiyle sona erdi. Kağıthane, Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Orman vasfını yitirmiş arazilerden birine yapılan 6 gecekondunun tapusunu alan bir inşaat firması mahkeme kararı almadan yıkım için harekete geçti. Belediye ve emniyet birimlerine de bilgi vermeyen firmaya ait bir kepçe öğlen saatlerinde gecekonduların bulunduğu bölgeye gelerek çalışmaya başladı.
Gecekondu sakinlerinin evlerini boşaltmalarına fırsat vermeyen firma çalışanları kural gözetmeksizin gecekonduları yıkmaya başladı.
Bunu gören vatandaşlar durumu emniyet ve belediye yetkililerine bildirdi. İhbar edildiklerini fark eden çalışanlar yıkım çalışmasını durdurarak kayıplara karıştı. İnşaat firmasının mahkeme kararı almadan ve herhangi bir bilgi vermeksizin yıkım gerçekleştirdiğini belirten Savaş Urlu, “Mahkeme süresi uzun süreceği için bir anda, karar olmadan, tebligatsız ve bilgi vermeksizin kapımıza dayandılar. Şehir dışına çıkacağım için annemin yanına geldim. 30 kişi toplanıp gelmişler. Bir gürültü koptu. Kapıyı açtığımda kepçe üzerimize geliyordu. Elektrik ve su tesisatları kesilmeden evleri üzerimize yıktılar. Bir genç kardeşimiz zor kurtuldu. Bu tamamen bir eşkıyalıktır. Başlarında da bir avukat vardır. Mesleğim adına çok üzüldüm. Polis çağırdığımızda da hepsi kaçtı’’ ifadelerini kullanarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç,’’ Firma ve çalışanlar konusunda suç duyurusunda bulunacağız’’ Firma konusunda suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç,’’ 40 yıldır vatandaşlarımız burada ikamet ediyor. Yan tarafta bulunan inşaat firmasıyla bir takım problemler var. Kaymakamlığımıza bilgi vermeden belediyeden izin almadan yıkım işine girişiyorlar. 4 gecekondu yıkılmış durumda. Ayakta kalan gecekonduların birinde yaşlı bir teyzemiz var, iyi durumda kendileri. Cana gelen bir zararımız yok, ancak maddi hasarlar karşılanacaktır. Belediyemiz kalacak yeri olmayanlar için yardımcı olacak. Bizde firma ve çalışanlar konusunda suç duyurusunda bulunacağız’’ şeklinde konuştu.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,’’ Bilgimiz olmadan bir yıkım gerçekleştirmişler. Adli işlemleri başlatacağız. Can kaybı olmaması sevindirici. Maddi hasarlar mevcut. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapacaklar’’ diye konuştu.
Mağdur aileler Kağıthane Belediyesi tarafından misafir edilecek Gecekonduları yıkılan 4 ailenin Kağıthane Belediyesi tarafından misafir edileceği kaydedildi. Kaçak yıkım yapan inşaat firmasının ise mühürleneceği belirtildi.
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