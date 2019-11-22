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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kağıthane’de 4 katlı binanın en üst katı alev alev yanarak küle döndü

Kağıthane’de 4 katlı binanın en üst katı alev alev yanarak küle döndü

Yangından görüntü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Tüp Patladı Yangına Müdahale 

-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Tüp patlamasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Söndürme çalışmalarında sırasında dairede bulunan tüp patladı İSTANBUL

- Kağıthane’de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki daire çıkan yangında alev alev yandı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında dairede bulunan tüp patlarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Kâğıthane Talatpaşa Mahallesi Güldibi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri panikle binayı boşaltırken, çevredeki vatandaşlar ise itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç sayesinde yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı söndürme çalışmaları sırasında dairede bulunan tüpün patlaması, korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, dairede maddi hasar meydana geldi.
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