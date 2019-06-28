Kağıt yüklü kamyonet devrildi - ÇANKIRI

- Kazanın meydana geldiği yoldan görüntü - Şarampole devrilen kamyonetten görüntü - Kamyonetin vinç yardımıyla çıkarma çalışmalarından görüntüler Çankırı 'da kağıt yüklü kamyonet devrildi - Sürücünün karşısına çıkan yabani hayvana çarpmamak için yaptığı manevra sonucu aracın şarampole devrildiği kaza sonrası Kastamonu - Çankırı kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldıÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da kağıt yüklü kamyonet şarampole devrildi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası Kastamonu - Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.Mustafa Karagöz idaresindeki 55 DG 773 plakalı atık kağıt yüklü kamyonet, sürücüsünün İndağı mevkisinde karşısına çıkan yabani hayvana çarpmamak için yaptığı manevra sonrası yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi.Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.Şarampole devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu sırada yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan Kastamonu - Çankırı kara yolunda araç kuyruğu oluştu.Kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.
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