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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kağıt ve plastik atık deposunda korkutan yangın

Kağıt ve plastik atık deposunda korkutan yangın

-Yangın söndürme çalışmaları

İtfaiye Aracı Atık Kağıt Bild Trol 

--Genel görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesindeki bir depoda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.. Yangın bugün saat 17:00 sıralarında Kınık Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir atık kağıt ve plastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.
Biranda büyüyen yangın fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ile Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait 1 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınabilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının soğutma çalışmaları devam ederken depoda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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