Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kağıt toplayıcısı yer altı çöp konteynerında mahsur kaldı

Kağıt toplayıcısı yer altı çöp konteynerında mahsur kaldı

Çöp konteynerı içindeki gencin görüntüsü

Mahsur Kaldı Kamera Cep Telefonu Irak 

-Gencin itfaiye tarafından çıkarılması
-Olay yerinden görüntü
-Gencin ambulansta tedavisi
-Gencin soruları yanıtsız bırakması

( İSTANBUL )- Ataşehir'de yer altı çöp konteynerına sıkışan Afgan genci itfaiye kurtardı İSTANBUL

- Ataşehir’de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Afgan uyruklu şahıs, girdiği yer altı çöp konteynırında mahsur kaldı. Konteynıra düşen şahıs sıkışıp kalınca, yardımına itfaiye ekipleri koştu. Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi’nde bulunan yer altı çöp konteynerına kağıt toplamak için giren Afgan uyruklu Hamza isimli genç, dışarıdan açılarak girilen konteynerının kapağı kapanınca yer altında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride kalan gençle önce iletişim kurarak bir süre konuştu.
Daha sonra konteynerın kapağını açan ekipler, aşağı merdiven uzatarak genci dışarı çıkardı.Hafif yaralanan genç için olay yerine ambulans istendi. Afgan uyruklu genç, ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi.Talihsiz genç, Türkçe bilmediğini söyleyerek gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.Öte yandan gencin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı