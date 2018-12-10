Kağıt toplayıcısı yer altı çöp konteynerında mahsur kaldı

-Gencin itfaiye tarafından çıkarılması

-Olay yerinden görüntü

-Gencin ambulansta tedavisi

-Gencin soruları yanıtsız bırakması



( İSTANBUL )- Ataşehir'de yer altı çöp konteynerına sıkışan Afgan genci itfaiye kurtardı İSTANBUL



- Ataşehir’de kağıt toplayarak geçimini sağlayan Afgan uyruklu şahıs, girdiği yer altı çöp konteynırında mahsur kaldı. Konteynıra düşen şahıs sıkışıp kalınca, yardımına itfaiye ekipleri koştu. Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi’nde bulunan yer altı çöp konteynerına kağıt toplamak için giren Afgan uyruklu Hamza isimli genç, dışarıdan açılarak girilen konteynerının kapağı kapanınca yer altında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride kalan gençle önce iletişim kurarak bir süre konuştu.

Daha sonra konteynerın kapağını açan ekipler, aşağı merdiven uzatarak genci dışarı çıkardı.Hafif yaralanan genç için olay yerine ambulans istendi. Afgan uyruklu genç, ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi.Talihsiz genç, Türkçe bilmediğini söyleyerek gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.Öte yandan gencin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

