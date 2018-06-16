Kağıt toplayıcılığından yoksulların manevi babalığına - ANKARA İzle
- Fotoğraf stüdyosundan detay - Murat Çiçek ile röportajKağıt toplayıcılığından yoksulların manevi babalığına - Kağıt toplayıcılığı yaparken çöpte bulduğu fotoğraf makinesi sayesinde fotoğrafçılıkla tanışan ve kendi stüdyosunu açmayı başaran 52 yaşındaki Murat Çiçek, sıfırdan başladığı yaşamında hiç unutmadığı yoksulların da "manevi babası" oldu - Stüdyosunun bir bölümünü kalacak yeri olmayanlar için pansiyona çeviren, topladığı bağışlarla yoksul öğrencilerin eğitimine katkı sunan Çiçek, bir süre önce başlattığı "Komşuna Sahip Çık" kampanyasıyla da varlıklı insanları çevrelerindeki yoksullar için harekete geçiriyor - Murat Çiçek: - "Kampanyayla topluyoruz ve paylaşıyoruz, yaptığımız şey bu. Bu çalışmamızı Türkiye geneline yaymaya uğraşıyorum. Kısmet olursa başaracağız"ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Kağıt toplayıcılığı yaparken çöpte bulduğu fotoğraf makinesiyle fotoğrafçılıkla tanışan ve kendi stüdyosunu açmayı başaran Murat Çiçek, yeni yaşamını kurarken yoksulları da unutmadı.Stüdyosunun bir bölümünü kalacak yeri olmayanlar için pansiyona çeviren, topladığı bağışlarla yoksul öğrencilerin eğitimine destek olan 52 yaşındaki Çiçek, bir süre önce de "Komşuna Sahip Çık" kampanyasını başlattı. Kampanyayla şu ana kadar 10 gencin hayatına dokunan Çiçek'in hayali bu sistemin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması.Varlıklı bir aileden gelse de yaşamını kendi ayakları üzerinde durarak geçiren Murat Çiçek, üniversiteyi bitirdikten sonra ticaretle uğraştı. İşleri yolunda gitmeyince tüm varlığını kaybeden Çiçek, atık kağıt toplayıcılığı yaparak hayata sıfırdan başladı. Çöpte bulduğu fotoğraf makinesi sayesinde fotoğrafçılıkla tanışan, hatta 2010'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca "fotoğraf sanatçısı" unvanı verilen Çiçek, kendi stüdyosunu açmaya uzanan süreçte yoksulların da "manevi babası" oldu.Varlığın da yokluğun da her halini gören Çiçek, hayatını zorluklarla sürdürenlere destek olmak için verdiği çabayı ve Batıkent semtinde bir süre önce başlattığı "Komşuna Sahip Çık" kampanyasını AA muhabirine anlattı. - "4,5 yıl çöpten atık ve kağıt topladım"Çok küçük yaşlardan itibaren çalıştığını, inşaat işçiliği, muavinlik, kepçe operatörlüğü yaparak hayatını devam ettirirken diğer taraftan da eğitimini tamamladığını dile getiren Çiçek, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi.
Çiçek, "30'lu yaşlarımda işsiz kalınca 4,5 yıl çöpten atık ve kağıt toplayarak hayatımı idame ettim. Bu süreçte yoksul insanları tanıma imkanım oldu. Yokluğu ve aralarındaki aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gördüm." dedi. Bu süreçte evladının 5 yaşında olduğunu, eşiyle büyük zorluklar yaşadıklarını ama aynı zamanda paylaşmayı, merhameti öğrendiğini vurgulayan Çiçek, çöpten fotoğraf makinesi bulmasının ardından gereken tüm eğitimleri tamamlandığını ve 1997'de ilk fotoğraf stüdyosunu açtığını aktardı.Yaklaşık 10 yıldır yoksullara destek olmak için projeler geliştirdiğini belirten Çiçek, 2012 - 2017 yılları arasında sokakta yaşayan insanların fotoğraflarından oluşan bir sergi açtığını, serginin gelirinin yoksullar için kullanıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu sergiye kendilerini çalışmalarından dolayı tebrik eden bir mesaj yolladığını anlattı. - "Topluyoruz ve paylaşıyoruz, yaptığımız şey bu"Murat Çiçek, Hazreti Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisinden yola çıkarak hayata geçirdikleri "Komşuna Sahip Çık" kampanyasını ilk olarak yaşadıkları Batıkent'te başlattıklarını ifade etti. Burada yaşayan varlıklı kişileri çevresindeki yoksul gençler için harekete geçirdiklerini vurgulayan Çiçek, kampanyaya ilişkin, "Kaymakamlığın bilgisi dahilinde buradan topladığımız geliri, ikinci el kıyafetleri, kitap ve diğer yiyecek konusunda gelen destekleri şu ana kadar üniversitede okuyan 10 öğrencimize aktarıyoruz. Birbirimize sahip çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu. "Topluyoruz ve paylaşıyoruz, yaptığımız şey bu. Bu çalışmamızı Türkiye geneline yaymaya uğraşıyorum. Kısmet olursa başaracağız." diyen Çiçek, bağışların en azından gençlerin yatağa aç girmemesini sağladığını dile getirdi.Çiçek, kampanyanın şu an yaşadığı semtle sınırlı kaldığına dikkati çekerek "Birbirimize sahip çıktığımızda ülkemizin daha mutlu, huzurlu, daha yaşanılabilir bir ülke haline geleceğine inanıyoruz. Birbirimizi sevelim, birbirimize destek olalım." çağrısında bulundu.