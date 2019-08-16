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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu İzle

Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu İzle

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Trafik Kazası 

-Otomobillerden görüntüler
-Yaralılardan görüntüler
-Polis ekiplerinden görüntüler
-röportaj
-detaylar

( NEVŞEHİR ) - Nevşehir'de trafik kazası: 3 yaralı NEVŞEHİR

- Nevşehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni Kayseri Caddesi'nde meydana gelen kazada, 35 NDJ 99 plakalı araç ile yabancı plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 NDJ 99 plakalı araç kağıt gibi ezildi. Kazada, her iki araçta da bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği caddede inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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