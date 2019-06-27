Kafkasör festivali boğalı kortej yürüyüşüyle başladı

-Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in konuşması

-Halk oyunları gösterileri

-Boğalı kortej yürüyüşü



( ARTVİN )- Artvin'de Boğalı Kortej Yürüyüşü ARTVİN



- Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin Belediye Başkanlığı'nın organizasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat festivali, valilik önünde düzenlenen törenle başladı.

Törene Artvin Valisi Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Festivalin açılış programında konuşan Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 200 yılı aşkın bir maziye sahip boğa güreşleri geleneği yaşatmak amacıyla Kafkasör Festivalinin bu yıl 39’üncüsünü düzenlediklerini ifade etti.

Festival kapsamında bu yıl bazı ilkleri hayata geçirdiklerini kaydeden Elçin, “Tüm şehir olarak Kafkasör’ü dünya markası yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu festivalin bugüne kadar yapılmasında emeği olan eski valilerimiz, eski belediye başkanlarımız ve diğer ilgililere belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin il dışında yaşayan Artvinlilerle kentte yaşayan vatandaşların kaynaşması adına önemli bir yere sahip olduğunu anımsatan Elçin, “Festivalimizde ilk defa Türkiye Kulüpler Arası Halkoyunları şampiyonası yapılıyor. Bu kapsamda bin kişiyi ilimizde ağırlıyoruz. Kafakasör’ün tanınırlığını artırmak için ücretsiz halk konserlerimiz olacak. Yine ilk defa dezavantajlı vatandaşlarımız için özel tribün yaptık” ifadelerine yer verdi. Elçin, güzel bir festival geçmesi için gereken her şeyi yaptıklarını kaydederek, yerli ve yabancı turistleri kente davet etti. “Son Samuray” isimli boğa temsili olarak korteje yer aldı 200 yıllık gelenek olan boğaların yaylaya uğurlanması temsili olarak törende canlandırıldı. Ahmet Yazıcı’ya ait 550 kilogram ağırlığındaki “son samuray” isimli boğa düzenlenen kortej yürüyüşünde, sahipleri ve taraftarları eşliğinde temsili olarak yaylaya uğurlandı. 200 yılı aşkın gelenek Artvin'de bu yıl 39'üncüsü düzenlenecek olan Kafkasör Festivali bölgede 200 yıllık bir geleneği yaşatıyor. Yöre halkı, bölgede havaların ısınması ile birlikte hayvanlarıyla yayla ve mezralara göç ediyor. Bölge halkı boğalarını yaylaya çıkarmadan bir gün önce güreştirerek hayvanlar arasında lider belirliyor, bu lidere de baş boğa adı veriliyor. Yüzyılladır süre gelen gelenekle düzenlenen Kafkasör Festivali'ne bu yılda Rize, Erzurum , Artvin ve ilçelerinden 100'ün üstünde boğa katılacak. Festival kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri 6 kategoride ödüllü boğa güreşleri yapılacak. Güreşlerde Baş boğa sahibine 21 bin lira para ödülü verilecek.

