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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kafkas Üniversitesi’nde 2. Geleneksel 'Dünya Arapça Günü' etkinliği

Kafkas Üniversitesi’nde 2. Geleneksel 'Dünya Arapça Günü' etkinliği

Salondan genel ve detaylar

İslam Tarihi Sükun Edebiyat İslam Öğrenciler 

-Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Ana bilim Dalı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Çınar'ın konuşması
-Türkü dinletisi
-Tiyatro oyunundan genel ve detaylar
-Etkinlikten genel ve detay görüntüler

( KARS ) Kafkas Üniversitesi’nde 2. Geleneksel "Dünya Arapça Günü" etkinliği KARS

- Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’de 2. Geleneksel 18 Aralık “Dünya Arapça Günü” dolayısıyla program düzenlendi.
Kafkas Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Anabilim Dalı’nca düzenlenen “Dünya Arapça Günü” programına çok sayıda öğrenci ve akademisyen katılırken, programda öğrencilerin performansları katılımcılar tarafından tam not aldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Ana bilim Dalı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Çınar, yaptı. Dr. Mustafa Çınar, “Arapçayı, Arapça yapan Arap insanı değildir. Araplar değildir.Arapçayı Arapça yapan İslam Dini’dir. İslam Dininin, Arapçanın İslam dinindeki yerinin ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli olduğu bundan da anlaşılmaktadır. Arapça öğrenmenin en büyük sebeplerinin başında Arapçanın Kuran dili olduğu zira Kuran Arapça indirilmiş, insanlar arasında Arapça olarak yayılmıştır. Arapça sükunetin dilidir. Arapça İslam tarihinin, din ve edebiyatın, kültürün dilidir. Yine Arapça pek çok devletin resmi dilidir” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından program sinevizyon gösterisiyle devam etti. Koro ve öğrencilerin sahneye koyduğu tiyatro salondakilerin beğenisini kazandı. Program ürkü saz dinletisi ve çeşitli etkinliklerle son buldu.
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