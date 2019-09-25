Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor - BAKÜ Haberi

- Tatbikattan görüntülerKafkas Kartalı tatbikatı sürüyor - Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Bakü 'de gerçekleştirdiği tatbikatta atışların yapıldığı görevler icra edildiBAKÜ (AA) - Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı - 2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti. Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.
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