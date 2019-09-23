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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı Azerbaycan'da başladı

- Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı Azerbaycan'da başladı

Tatbikattan görüntü

( BAKÜ ) BAKÜ

Özel Kuvvet Rehin Tatbikat Başkent Özel Kuvvetler 


- Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı başladı.
Azerbaycan’da Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımıyla başkent Bakü’deki askeri üssünde başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç ülke özel kuvvetlerinin bilgi ve tecrübe paylaşımı, özel harekat yeteneklerinin ve iletişimin geliştirilmesi yönünde talimatları yerine getireceği belirtildi. Tatbikatta, hedefin imha edilmesi, rehinelerin kurtarılması, yaralıların kurtarılması ve diğer görevlerde ortak eğitimler yapılacak. 1 Ekim’e kadar devam edecek tatbikatlara Pakistanlı askerler, gözlemci olarak katılıyor.
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