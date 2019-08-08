Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandı

Kafeye ses bombası atan 3 zanlı tutuklandı

ŞAHISLARIN ADLİYEDEN ÇIKARILMASI

İlk Müdahale Ses Bombası Güvenlik Önlemi Avcılık Sağlık Ekipleri 

-DETAY

( KOCAELİ ) - 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheliler cezaevine gönderildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tartıştıkları şahsın kafe işletmesine ses bombası atarak 2 kişinin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli tutuklandı. Olay, dün öğle saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan bir turistik tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesis işletmecisi ile alacak verecek konusundan tartışan şahıslar, yanlarında getirdikleri el yapımı ses bombasını tesise atarak patlattı. Bahçe kısmına düşen bombanın patlaması ile fotoğraf çekim yapan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Abdul Rahman A. ve Afgan uyruklu 20 yaşındaki Şöhret B. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tesis çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. El yapımı bombayı patlattıktan sonra kaçan 2 şahsın da aralarında olduğu olaya karışan toplam 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. adlı şüpheliler sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden M.C. savcılıkta verdiği ifade sonrası serbest bırakılırken, G.S., M.F.S. ve M.C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı