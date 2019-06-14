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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kafeye dalan otobüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kafeye dalan otobüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

-Güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası 

-kaza anı

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’in Gölbaşı ilçesinde park halinde durduğu sırada bilinmeyen bir şekilde hareket eden EGO otobüsü bir kafeye daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrasında olay yerine gelen ambulansla yararlılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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