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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kafese giren yılanı böyle öldürdüler

Kafese giren yılanı böyle öldürdüler

Yılanın öldürülme anları

( SİVAS ) SİVAS

Sosyal Medya Yumurta Cep Telefonu Hayvan 


- Sivas’ta evcil kanatlı hayvanların kafesine girip yumurtaları yutan yılan, kafes sahipleri tarafından öldürüldü. Sivas’ta bir süredir evcil kanatlı havyarların kafesine girip yumurtaları yutan yılan, kafes sahipleri tarafından kafesin içerisinde kıstırılarak öldürüldü. Belirsiz adreste gerçekleşen olay cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kafes sahiplerinin yılanı inşaat kürekleri ile parçalaması yer alıyor. Kimliği bilinmeyen kişilerin yılanı öldürürken gülmeleri ve intikam söylemleri dikkat çekti. Öldürülen yılanın ise Sarı yılan olan adlandırılan zehirsiz ve zararsız bir yılan olduğu anlaşıldı.
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