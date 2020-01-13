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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kafede silahlı saldırı : 1 ölü

Kafede silahlı saldırı : 1 ölü

Baykara'nın yaralandığı kafe

Hastane Adli Tıp Silahlı Saldırı Adli Tıp Kurumu Saldırı 

-Polisin çalışma yapması
-Müdahale eden hemşire
-Hemşirenin olayı anlatması
-Genel ve detay görüntü
-Zanlının kaçtığı ve terk ettiği otomobil

( ADANA )- Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti- Adana'da bir kafede silahlı saldırıya uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ADANA

- Adana'da bir kafede silahlı saldırıya uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bedirhan Baykara (36) arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye geldi. Bir süre sonra kafeye gelen bir kişi Baykara'ya tabancayla ateş ederek yaraladı. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu arada, yoldan geçen bir hemşire tabanca seslerini duyup kafeye gelerek yaralıya müdahale etti. Yaralı daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri otomobil ile kaçan zanlının peşine düştü. Polis bir süre sonra otomobili Pınar Mahallesinde ara sokaklarda terk edilmiş halde buldu. Bedirhan Baykara ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise her yerde zanlıyı arıyor.
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