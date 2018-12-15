Kafede oturan adamın telefonunu böyle kapkaç yaptı İzle

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( İSTANBUL )- Kapkaç anları saniye saniye kamerada İSTANBUL



- Beyoğlu'nda Suriye uyruklu 2 kişi kafede oturan adamın telefonunu kapkaç yaptı. Kapkaç anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Beyoğlu Taksim Kuyu sokakta 10 Aralık'ta saat 09.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Y.Y. (18) ve yaşı 18'den küçük olduğu belirlenen M.A. kafede oturan bir şahsın telefonunu kapkaç yaptı. Kapkaç anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 1 kadın ve 1 adam kafenin cadde üzerine konulmuş masasında oturuyor. Bu sırada yanlarına yaklaşan zanlı biranda adamın elindeki telefonu alarak koşmaya başlıyor. Kapkaç zanlıları, İstiklal Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edilen zanlıların savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

