Kafede çekilen bu görüntüler şoke etti

-Sergilenen aslanın görüntüsü

-Papağan görüntüsü

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( İSTANBUL )- İstanbul'da bir kafede cam kafeste sergilenen aslan, havyanseverlerin tepkisini çekti İSTANBUL



- İstanbul'da bir nargile kafede cam kafes içerisinde sergilenen aslan, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Beykoz'da bulunan bir nargile kafede çekilen görüntüler şoke etti. Kafenin içerisinde aslan, papağan ve benzeri egzotik hayvanların cam kafeste sergilendiği görüldü.

Kafesteki aslanın yanında koşuşan çocuklar da dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülere hayvanseverler de tepki gösterdi. Aslan Khalessi'nin kafesinin önündeki tabelada, “Antalya'da bir hayvanat bahçesinde doğdum ve gerçek annem ile babam bana bakmadılar, ölüme bıraktılar. İnsan olan gerçek babam ise bu rehabilitasyon merkezinin sahibi. Babamın kucağında büyüdüm ve kendimi artık sizlerden biri olarak görüyorum. Aşağıda kocaman kafesim var ama sizi buradan izlemek için yukarı çıkıyorum” ifadeleri yer aldı.

