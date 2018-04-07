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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kafe işletmecisinden örnek davranış İzle

Kafe işletmecisinden örnek davranış İzle

SİMAV CUMHURİYET MEYDANINDAKİ MEYDAN KAFE GÖRÜNTÜSÜ

Şehit Şehit Yakınları Şehit Babası Kalp Krizi Şehit Aileleri 

-ÜCRET ALINMADIĞINI GÖSTEREN AFİŞLERİN GÖRÜNTÜSÜ
-POLİS KARDEŞİ OLAN HARUN DEMİRYEL İLE RÖPORTAJ
-KAFE İŞLETMECİSİ İSMAİL ÇAYLAK İLE RÖPORTAJ
-ŞEHİT BABASI RİFAT TAŞÇI İLE RÖPORTAJ
-KAFE GÖRÜNTÜSÜ VE TABELALARIN GÖRÜNTÜLERİ

( KÜTAHYA -ÖZEL)-İsmail Çaylak polis, asker, gazi ve şehit ailelerinden ücret almıyor KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav bir kafe işletmecisi, polis, asker, gazi ve şehit ailelerinden ücret almıyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kafe işletmecisi İsmail Çaylak, polis, asker, gazi ve şehit ailelerinden ücret almıyor. İş yerinin muhtelif yerlerine astığı tabelalar görenleri hayrete düşürüyor. Konya’dan Simav’daki polis abisini ziyarete gelen Harun Demiryel, kafede hesap ödemeye gittiğinde çok güzel bir davranışla karşılaştığını ifade etti.
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Makine Mühendisliği öğrencisi olan Demiryel, “Bu uygulamayı yapanlara teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye’nin her yerine örnek olur” dedi.
Kafe işletmecisi İsmail Çaylak, “Kendi düşüncemiz olan bir proje hazırladık, inşallah iyi olmuştur. Kafemize gelen polis, asker, gazi ve şehit yakınlarından ücret almıyoruz. Bu davranışı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Herkese kapımız açık” diye konuştu.
Asker oğlunu, görevi başında iken kalp krizi sonucu kaybeden Rifat Taşçı, “Ben bir şehit babasıyım, kafeye geldiğimde çayımı kahvemi içiyorum, benden ücret almıyorlar. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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