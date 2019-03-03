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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kafasını pet şişeye sıkıştırdı, günlerce aç ve susuz kaldı İzle

Kafasını pet şişeye sıkıştırdı, günlerce aç ve susuz kaldı İzle

-köpeğin mahallede gezmesi

Sokak Köpeği Uyuşturucu Hayvan Barınağı Damacana Basın Mensupları 

--belediye ekiplerinin gelmesi
--köpeğin uyuşturucu iğre ile vurulması
--köpeğin bayılması ve başındaki pet şişenin çıkarılması
--köpeğin araca alınması
--ihbarı yapan vatandaşla röportaj

( ANTALYA )- Sokak köpeğine plastik damacana operasyonu- Başı plastik damacanaya sıkışan sokak köpeği üç gün sonra kurtarıldı ANTALYA

- Antalya'da kafası pet şişeye sıkışan talihsiz köpek, ekipler tarafından 3 gün sonra kurtarılabildi. Görevliler üç gündür kafasındaki pet şişe sebebiyle yemek yiyemeyen ve nefes alıp vermekte güçlük çeken köpeği iğne ile bayıltarak müdahale edebildi. Olay Külcüler mahallesinde meydana geldi. Muhittin Poyraz isimli vatandaş basın mensuplarını arayarak mahallesinde, kafasında pet şişe ile gezen bir köpek olduğunu, pet şişeyi çıkaramadığı için günlerdir aç olduğunu söyledi.

Gazetecilerin Manavgat belediyesi hayvan barınağı görevlilerine yaptığı ihbar üzerine ekipler Külcüler mahallesine geldi. Aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu görevliler köpeğe yaklaşamayınca köpek bir görevli tarafından iğne ile bayıltıldı. Görevli veteriner köpeğin başındaki pet şişeyi çıkartıp kucağına alarak ambulansa taşıdı. Köpek tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü. En az 3 gündür köpeğin başında pet şişe ile gezdiğini belirten mahalle sakini engelli Muhittin Poyraz, “Çocuklarım ve eşim köpeği yakalamak için çok uğraştı. Yakalayabilseydik başındaki pet şişeyi çıkaracaktık. Bunu başaramayınca hemen gazetecileri aradım. 1 saat bile geçmeden belediyenin ekibiyle birlikte gelerek köpeğin acısına son verdiler. ” dedi.
(ak)
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