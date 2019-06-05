Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı

Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı

Çocuğun korkuluklarda sıkışmış hali

Demir Korkuluk Korkuluk Nadan 

-Çocuktan görüntü
-Binadan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Çocuğun çıkarılması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, oyun oynadığı esnada balkonun demir korkuluklarına kafasını sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 20127 Sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir binanın 3.kat balkonunda oyun oynayan 5 yaşlarındaki Muhammed Sadi Ergül, kafasını balkonun demir korkulukları arasına sıkıştırdı. Durumu fark eden ailesi çocuklarını demir korkuluklardan kurtarmak istese de çabaları boşa çıkınca durum itfaiye ekiplerine bilgi verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir ayırtma cihazı ile demir korkulukları bir birinden ayırarak çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Demir korkuluklardan kurtulan 5 yaşındaki Muhammed Sadi Ergül, çıktığı babasının kucağından korkudan dolayı uzun bir süre inmedi. Küçük çocuğun ailesi Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı