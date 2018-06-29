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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kafasından tek kurşunla vurulmuş 10 günlük erkek cesedi bulundu

Kafasından tek kurşunla vurulmuş 10 günlük erkek cesedi bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri

Çilingir A Haber Tahkikat Adli Tıp Yaşlı Adam 

-Olayın yaşandığı ev
-Mahalleliden detay
-Polis ekiplerinden detay
-Evde cesetten dolayı çıkan böceklerin görüntüsü
-Fotoğraf

( BURSA )- 10 gündür kayıp olan yaşlı adamı komşuları böcekler sayesinde buldu BURSA

- Bursa'da yaşlı bir adam, yalnız başına yaşadığı evinde kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Olay, Yıldırım'a bağlı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Komşularının iddiasına göre, uzun yıllar cinayet suçundan cezaevinde yatan 64 yaşındaki Reşat Ç, hapisten çıktıktan sonra evinde yalnız başına yaşamaya başladı.
Komşuları 10 gün boyunca haber alamadıkları yaşlı adamın evinden çıkan böcekleri ve ağır kokuları fark edip polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Ekipler, içeri girdiklerinde, yerde çürümüş şekilde yatan Reşat Ç'nin cesedi ile karşılaştı. Baş ucunda ona ait olduğu belirtilen silah ve bir adet kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri yaşlı adamın başından vurulduğunu tespit etti. Reşat Ç'nin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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