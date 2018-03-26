Kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahıs eski futbolcu çıktı

-Şahsın resmi



( TRABZON ) - TRABZON



- Trabzon’da kaldırımda yürürken kafasına mermer parçası düşen şahsın eski bir futbolcu olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yıldırım (55) bugün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde kaldırımda yürürken bir binanın balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet etti. Olay sonrası ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım'ın Trabzon'daki İdman Ocağı kulübü başta olmak üzere Karadeniz takımları Hopaspor ve Fatsaspor'un yanı sıra Sivasspor ve Muşspor'da profesyonel kalecilik yaptığı öğrenildi. Futbolu bıraktıktan sonra 6 yıl Trabzonspor alt yapısında kaleci antrenörlüğü de yapan Yıldırım'ın ayrıca Giresunspor ve Adanaspor'da da kaleci antrönörlüğü yaptığı belirtildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. (BK-ÖS-Y)

