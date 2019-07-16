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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kafası tellere sıkışan tilkiyi penseyle kurtardı İzle

Kafası tellere sıkışan tilkiyi penseyle kurtardı İzle

-cep telefonu görüntüsü

( TUNCELİ )-Hayvansever vatandaşın tilkiyi sakinleştirmeye çalışması tebessüm ettirdi TUNCELİ

Kamera Cep Telefonu 


- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi, çitin telline sıkışan tilkiyi kurtardı. Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde bahçesi bulunan Armağan Yıldırım, bahçe çitlerinden gelen sese gitmesi üzerine bir tilkinin başının tellere sıkıştığını gördü. Yıldırım, bunun üzerine penseyle telleri keserek tilkiyi kurtardı. Kurtulan tilki hızla olay yerinden uzaklaştı. Yıldırım, ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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