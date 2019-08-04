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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kafası tellere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Haberi

Kafası tellere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Haberi

olay yerindeki itfaiye

Köpek 

-köpeğin kurtarılması
-köpeğin kurtulduktan sonra gitmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir kesme makası yardımıyla tel örgünün demirini kesip, köpeğin kurtulmasını sağladı. Kafası sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, bir süre etrafını gözledikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.
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