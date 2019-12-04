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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Köpeğin demire kafası sıkışmış görüntü

Parmak Köpek Bild Demir Parmaklık 

-Köpeğin kurtarılma anı

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir lojmanın bahçesinin tel örgüsüne kafası sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Adliye Lojmanları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adliye Lojmanları'na tel örgülerinden girmek isteyen köpek, kafasını zorla soktuğu bahçenin tel örgüsünden çıkaramadı. Havlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma cihazıyla demir parmaklıkları ayırarak kısa sürede köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek yeniden özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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