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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı İzle

Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı İzle

Kedinin kurtarılması

Bild İtfaiye Eri Yavru Kedi Trol 

-Kedinin temizlenmesi
-Kedinin kafasının sıkıştığı boru

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te kafası atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Şehitkamil İlçesi’ne bağlı 8 Şubat Mahallesinde atık su borusuna kafası sıkışan yavru kediyi görenler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi atık su borusuyla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka İtfaiye Grubu’na götürdü. Burada atık su borusunu kesici alet yardımıyla kesen itfaiye eri, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan yavru kedi, su ve köpükle temizlenerek sağlık kontrolünün yapılması için Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yetkililerine teslim edildi.
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