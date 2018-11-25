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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kafası merdiven korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kafası merdiven korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Çocuğun başının demirlerin arasında olması

Hastane Küçük Kız Demir Korkuluk Korkuluk Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Hastaneden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde oyun oynarken kafası merdiven korkuluklarının arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 228. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin merdivenlerinde oyun oynayan 6 yaşındaki R.D.’nin kafası merdiven korkuluğu demirlerinin arasına sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bir süre kendi imkanları ile küçük kızın kafasını sıkıştığı yerden çıkartmaya çalıştı. Vatandaşlar, çabasında başarısız olunca durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin bulunduğu sokağa araçların hatalı girmesi nedeni ile girmekte zorluk çekti. Yaşanan duruma R.D.’nin yakınları tepki gösterirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından demir korkulukların kesilmesi ile R.D.’nin kafası, sıkıştığı yerden çıkarttırıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrolü yapılan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan R.D., daha sonra ailesine teslim edildi.
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