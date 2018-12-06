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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kafası kapıya sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Kafası kapıya sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Olay yerinden görüntü

Yavru Köpek Köpek Bild 

-İtfaiye kurtarma çalışması
-Kurtarılan köpeğin görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir iş yerinde kafası kapı arasına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Paşacık Mahallesi 5512 numaralı sokakta bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin bahçesinde bulunan ve iş yerine ait olan yavru köpek kafasını garaj kapısı ile kapı tutanağının arasına sıkıştırdı. Bir süre kafasını çıkaramayan yavru köpeğin havlamalarını fark eden iş yeri sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtarma araçlarıyla müdahale ederek kısa sürede köpeği kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdu.
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