Kafası demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı - SİVAS
- Köpeğin kurtarılma anıKafası demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ta kafası demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çöken köyünde, bir köpeğin kafasının demir parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.İtfaiye ekiplerince kurtarılan yavru köpek, daha sonra gözden kayboldu.
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