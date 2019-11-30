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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

ekiplerin çalışması

Yavru Köpek Demir Korkuluk Korkuluk Köpek 

-köpeğin çıkarılması
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre olay Kesikkapı Mahallesi 501 sokak’ta bulunan DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpek kafasını sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi. Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarılı olamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başarı bir operasyonla demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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