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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kafası demir korkuluklara sıkışan sevimli köpekleri itfaiye kurtardı Haberi

Kafası demir korkuluklara sıkışan sevimli köpekleri itfaiye kurtardı Haberi

Köpeklerin sıkışması

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Demir Korkuluk Korkuluk Harekete Geç 

-Kurtarılmasından görüntü
-Kedi kurtarma görüntü
-Köpek fotoğrafı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Beylikdüzü’nde iki köpek kafalarını demir korkuluklara sıkıştırdı İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde iki sevimli köpek dolaştıkları sitenin çevresindeki demir korkuluklara kafalarını sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri ise köpeklerin canını acıtmamak için yoğun çaba sarf ederek iki köpeği demir korkuluklardan kurtardı. Olay, Beylikdüzü’nde bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Site sakinlerinin baktığı iki köpek sitenin çevresindeki demir korkuluklara kafalarını sıkıştırdı. Sevimli köpekler kafalarını geçirdikleri korkuluk demirinden çıkaramayınca havlama seslerini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen köpekler için harekete geçti. Köpeklerin canını acıtmamak için yoğun çaba sarf eden ekipler, iki sevimli köpeğin kafasını sıkıştığı demir korkuluklardan kurtardı. Öte yandan itfaiye ekipleri Fatih’te dün akşam çıktığı ağaçtan inemeyen vatandaşların da indiremediği bir kediyi, sabah saatlerinde kurtardı. Ekipler itfaiye aracını, kedinin bulunduğu ağacın altına getirerek kediye ucunda file olan bir sopa uzattı. Kedi fileye tutunarak ağaçtan alınırken, kediyi uzun süredir mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye çalışanı ise vatandaşlardan alkış aldı.
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