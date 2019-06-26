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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kedinin kafasının sıkıştığı borunun pense kullanarak kesilmesi

Bild Yağmur Suyu Trol 

-Kafası borudan çıkarılan kediden görüntü

( DENİZLİ )- Kedinin kafası sıkıştığı borudan pense kullanarak kurtarıldı DENİZLİ

- Denizli'de kafasını binanın yağmur suyu tahliye borusuna sıkıştıran kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık penseli müdahalesi sonrası çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi 1953 Sokak'ta meydana geldi. Bir kedinin borunun içine kafasının sıkıştığını ve çıkaramadığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri pense kullanarak boruyu kesip kedinin kafasını çıkardı. İtfaiyeciler ardından kediye su ve mama verdiler. Kedi, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne gönderildi. (GC-
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