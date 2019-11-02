Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı

Kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı

Kafasına bidon sıkışan köpeğin görüntüsü

Köpek Hayvan 

-Bidonun kesilerek köpeğin kurtarılması
-Köpeğe su verilmesi
-Eser Mutlu Camii imamının konuşması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kafasına bidon sıkışmış köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı. Pozantı ilçesinde otomobille seyir halindeki imamlar, yolda kafasına bidon sıkışmış şekilde ilerleyen köpeği gördü. Yardıma koşan imamlar köpeği yakalayarak kafasındaki bidonu bıçakla kesti. Kurtulan köpeğe su ve yemek verildi.
Köpeği kurtararak su ve yemek ihtiyacını karşılayan Akçatekir Mahallesi Eser Mutlu Camii imamı, “İmam arkadaşlar ile müftülüğe giderken yolun kenarında bir köpek gördük. Köpek çırpınıyordu. Kafasına yoğurt kabı sıkışmış. 3-4 gün öncesinden sıkışmış ama arkadaşlar yakalayamamış. Hayvan 1 haftadır bu şekilde ve aç. Bizde bunu görünce hemen yakaladık. Elimize bıçak aldık. Kabı kestik. Sonrasında köpeğin su ihtiyacını yemek ihtiyacını karşıladık. Herkes bizim gibi davranarak hayvanlara karşı duyarlı olmalı” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı