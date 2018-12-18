Kafası bidona sıkışan köpeği çöpçüler kurtardı

-Köpeğin başındaki bidonu çıkartma çalışmaları

-Bidonun çıkartılması ve köpeğin kaçması



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kafası bidona sıkışan sokak köpeğini belediye görevlileri kurtardı. Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Göksu Çayı yakınlarındaki yol kenarında meydana geldi. Çöp kamyonu ile çöp boşaltım alanına giden belediye temizlik görevlileri yol kenarında kafasını bidona sıkıştırmış ve bundan kurtulmak isteyen köpeği fark etti. Aracı durduran görevliler köpeğin yanına giderek köpeğin başından bidonu çıkartmak istedi ancak bu o kadar kolay olmadı. Köpek kendisine zarar verileceği korkusuyla sürekli kaçtı. Köpeği kovalayan temizlik görevlisi Muharrem Boncuk, güçlükle de olsa köpeğin kafasını bidondan kurtardı. Kafası bidondan kurtulan köpek koşarak uzaklaştı.

