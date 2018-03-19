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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kafası bidona sıkışan keçi kurtarıldı

Kafası bidona sıkışan keçi kurtarıldı

Cep telefonu görüntüsü

Keçi Yavrusu Keçi Hayvan Trol 

-Yavru keçiden detay
-Sürü Sahibi Şeref Akkavak'ın yavruyu kurtarması
-Yavru keçinin başındaki kan

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Akyazı Beldesi’nde, kafası bidona sıkışan keçi, sahibinin fark etmesi ile son anda kurtarıldı. Küçükbaş hayvan üreticisi Şeref Akkavak, kafasını bidona sıkışmış bir keçiyi fark edince hemen yardıma koştu. Keçinin bidona sıkışan kafasını kontrollü bir şekilde çıkaran çiftçi Şeref Akkavak, küçük keçi yavrusunu veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kafası bidona sıkışan keçi yavrusu kendi çabaları ile kurtulmaya çalışmak isterken kendine zarar verdiği ve başından kanlar aktığı görüldü.

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