Kafası bidona sıkışan keçi kurtarıldı

-Yavru keçiden detay

-Sürü Sahibi Şeref Akkavak'ın yavruyu kurtarması

-Yavru keçinin başındaki kan



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’ın Akyazı Beldesi’nde, kafası bidona sıkışan keçi, sahibinin fark etmesi ile son anda kurtarıldı. Küçükbaş hayvan üreticisi Şeref Akkavak, kafasını bidona sıkışmış bir keçiyi fark edince hemen yardıma koştu. Keçinin bidona sıkışan kafasını kontrollü bir şekilde çıkaran çiftçi Şeref Akkavak, küçük keçi yavrusunu veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kafası bidona sıkışan keçi yavrusu kendi çabaları ile kurtulmaya çalışmak isterken kendine zarar verdiği ve başından kanlar aktığı görüldü.



