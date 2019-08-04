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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kafası bahçe demirlerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - GAZİANTEP Haberi

Kafası bahçe demirlerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - GAZİANTEP Haberi

- Kafası bahçe demirlerine sıkışan köpekten görüntü - Mahalle sakinlerinin köpek ile ilgilenmesi - İtfaiye ve vatandaşların köpeği sıkıştığı yerden kurtarması Kafası bahçe demirlerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te kafası bahçe demirlerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı.Alınan bilgiye göre, gece Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki sitenin bahçe demirlerine kafası sıkışan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeğin ağzını bez parçasıyla bağlayarak, hayvanı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı.Vatandaşların da desteğiyle kurtarılan köpek, daha sonra gözden uzaklaştı.

Köpek Bild Hayvan 

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