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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kafalarını mağaradan çıkardılar, etkisiz hale getirildiler

Kafalarını mağaradan çıkardılar, etkisiz hale getirildiler

Teröriste teslim ol çağrısı yapılması

İnsansız Hava Aracı Özel Güvenlik Kamera Cep Telefonu Teröristler 

-Teröristin teslim olması
-Üst aramasının yapılması

( ŞIRNAK )- Gabar Dağı’nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon aralıksız sürüyor- Teröristlerin erzak için çıktıktan kısa bir süre sonra etkisiz hale getirildiği öğrenildi ŞIRNAK

- Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki 4 alanın önceki gün özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda 3’ü ölü olmak üzere etkisiz hale getirilen 5 teröristin, erzak için kafalarını inlerinden çıkarır çıkarmaz insansız hava aracıyla

tespit edildiği öğrenildi. Teröristlerin, görüntü vermelerinden çok kısa bir süre sonra etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yaralı bir teröristin teslim olma anı da cep telefonu kameralarına yansıdı. Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki 4 alanın 3 Temmuz’dan itibaren özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonu aralıksız devam ediyor. Dün, 3’ü ölü olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Gabar Dağı’ndaki mağaralarda gizlenen teröristler, erzak için toplandı. Teröristler, mağaralardan çıkar çıkmaz, bölgede keşif ve gözetleme yapan İHA ile tespit edildi. Teröristlerin görüntüsünün harekat merkezine ulaşmasıyla bölgede hava hücum harekatı başlatıldı. Teröristler, harekatın başlamasının ardından çok kısa bir sürede etkisiz hale getirildi.
Yaralı olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de teslim olma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Midyat nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen S.Y. adlı terörist, erzak için toplandıklarını belirtti.

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