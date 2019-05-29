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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Kafa keserim' demişti adliyeye kafası eğik girdi

'Kafa keserim' demişti adliyeye kafası eğik girdi

ZANLININ ADLİYEYE GİRİŞİ

( BURSA ) -- Kafa kesen Suriyelinin kafası önünden kalkmadı BURSA

Kamera 


- Bursa'da yanındaki çocuğu dövdüğü için bir Türk gencinin "Burada çocuğunuzu dövemezsiniz" demesi üzerine "kafa keseceğim" diyen Suriyeli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyeye girerken kafasını kaldırmaması dikkat çekti. Olay merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Yanındaki çocuğu sokak ortasında darp eden bir kadına Türk bir genç 'Burası Türkiye, burada çocuğunuzu darp edemezsiniz' diye tepki gösterdi. O esnada kadınla birlikte yürüyen A.A.F. isimli Suriyeli şahıs "Türkiye'de kafa keseceğim" diye tepki gösterdi. O anlar ise yerel bir gazetenin kamerasına saniye saniye yansıdı. Olaydan sonra A.A.F. isimli şahıs gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan A.A.F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecileri gören A.A.F'nin içeri girene kadar kafasını kaldıramaması dikkat çekti. (DE-
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