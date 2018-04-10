Kadro sevinci yaşayan belediye işçilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek İzle

-Görevliye topladıkları paranın verilerek dekontunun alınması

-Banka şubesinden çıkış

-Banka şubesi önünde çalışanlar adına Belediye çalışanı Mustafa Öz’ün açıklaması



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, daimi işçi kadro statüsü kazanan belediye işçileri, kendi aralarında topladıkları paraları Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Beyşehir Belediyesinde uzun yıllardır taşeron işçi statüsünde mesai yaparken, hükümet tarafından tanınan hakla daimi kadroya geçen işçiler, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla anlamlı bir kampanyaya imza attı. İşçiler, kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı, ilçe merkezinde bulunan bir bankanın şubesine giderek Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptı. Paranın ilgili hesaba yatırılmasının ardından banka şubesi önünde işçiler adına açıklamada bulunan Mustafa Öz, Beyşehir Belediyesinin değişik birimlerinde görev yapan taşeron işçi iken daima kadroya atanan personeller olarak bir kampanya düzenlediklerini, toplanan paraları ise Mehmetçik Vakfı’nın ilgili hesabına yatırdıklarını söyledi.



(ARÖ-AH-

