Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kadro sevinci yaşayan belediye işçilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek İzle

Kadro sevinci yaşayan belediye işçilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek İzle

Belediye işçilerinin banka şubesine girişi

Taşeron İşçi Gesi Hükümet Banka Şubesi 

-Görevliye topladıkları paranın verilerek dekontunun alınması
-Banka şubesinden çıkış
-Banka şubesi önünde çalışanlar adına Belediye çalışanı Mustafa Öz’ün açıklaması

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, daimi işçi kadro statüsü kazanan belediye işçileri, kendi aralarında topladıkları paraları Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Beyşehir Belediyesinde uzun yıllardır taşeron işçi statüsünde mesai yaparken, hükümet tarafından tanınan hakla daimi kadroya geçen işçiler, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla anlamlı bir kampanyaya imza attı. İşçiler, kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı, ilçe merkezinde bulunan bir bankanın şubesine giderek Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptı. Paranın ilgili hesaba yatırılmasının ardından banka şubesi önünde işçiler adına açıklamada bulunan Mustafa Öz, Beyşehir Belediyesinin değişik birimlerinde görev yapan taşeron işçi iken daima kadroya atanan personeller olarak bir kampanya düzenlediklerini, toplanan paraları ise Mehmetçik Vakfı’nın ilgili hesabına yatırdıklarını söyledi.

(ARÖ-AH-
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı