Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kadirli’de trafik kazası: 4 yaralı

Kadirli’de trafik kazası: 4 yaralı

Olay yerinden detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

Hastane Trafik Kazası Bild 


- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ana yol üzerinde park halinde duran otomobile ,başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana kara yolu üzeri Halitağlar köyü yol kavşağında meydana geldi. Adana istikametinden Kadirli yönüne doğru seyir halinde olan Ali Uyguner idaresinde ki 80 KY 916 otomobil o esnada ana yol kenarında park halinde duran Başer Akdemir’e ait 01 F 1550 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yoldan çıkarak bankete savruldu. Kaza da otomobil şoförü Ali Uyguner ile her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Yurdagül Pekçalar,Damla Akdemir ve Emiş Mahtı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kadirli de bulunan hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı