Kadirli’de trafik kazası: 4 yaralı

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ana yol üzerinde park halinde duran otomobile ,başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana kara yolu üzeri Halitağlar köyü yol kavşağında meydana geldi. Adana istikametinden Kadirli yönüne doğru seyir halinde olan Ali Uyguner idaresinde ki 80 KY 916 otomobil o esnada ana yol kenarında park halinde duran Başer Akdemir’e ait 01 F 1550 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yoldan çıkarak bankete savruldu. Kaza da otomobil şoförü Ali Uyguner ile her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Yurdagül Pekçalar,Damla Akdemir ve Emiş Mahtı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kadirli de bulunan hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.