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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kadirli'de Adana Demirspor Futbol Okulu açıldı - OSMANİYE

Kadirli'de Adana Demirspor Futbol Okulu açıldı - OSMANİYE

- Şehir stadyumundaki antrenmandan detay görüntü - Antrenör Ferami ve futbolculardan Mert ile röportaj - Sporcuların maç yapmasıKadirli'de Adana Demirspor Futbol Okulu açıldıOSMANİYE (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Kadirli ilçesinde futbol okulu açtı.Kadirli İdmanyurdu Spor Kulübü yöneticisi Yunus Menziletoğlu koordinatörlüğünde ve antrenör Ferami Kuşçu yönetiminde açılan okula, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.Antrenör Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Demirspor futbol okulunu Kadirli'ye açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Adana Demirspor'a Kadirli'den yetenekli birçok futbolcu kazandıracaklarını ifade eden Kuşçu, "Kadirli'de ilk defa Adana Demirspor futbol okulu açtık. Genç sporcular yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah süper lige çıkar. Bizde genç yeteneklerle destek oluruz." dedi.
Koordinatör Yunus Menziletoğlu da okula 2004 ile 2014 doğumlu 90 sporcunun kayıt yaptırdığını dile getirdi.Genç futbolculardan Mert Doğan ise Adana Demirspor futbol okulunda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve profesyonel takımda forma giymenin en büyük hedefi olduğunu söyledi.

Muhabir Süper Lig Futbol Okulu Koordinat Forma 

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